Форварду "Сельты" Санти Мине грозит тюрьма сроком до 8 лет

Фото: твиттер Санти Мины/Автор неизвестен

Нападающему "Сельты" Санти Мине грозит длительный тюремный срок по обвинении в изнасиловании, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, инцидент, возможно, произошел в 2017 году. Неназванная женщина утверждает, что тогда футболист совершил над ней сексуальное насилие, из-за которого она до сих пор пребывает в депрессии. Судебные слушания по делу пройдут 28, 29 и 31 марта.

26-летний Мина в нынешнем сезоне провел за "Сельту" 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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