Форварды ПСЖ отправили Месси и Роналду домой из России

Теги лионель мессиэдинсон кавани килиан мбаппекриштиану роналду

Форварды ПСЖ отправили Месси и Роналду домой из РоссииФорварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани, выступая в составах своих национальных сборных, отправили лучших игроков современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду домой из России.

Напомним, Суарес поддержал Месси после вылета из Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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