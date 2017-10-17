Фостер получил травму во время игры с сыном

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис рассказал, по какой причине вратарь команды Бен Фостер не сыграл с "Лестером" (1:1).

"Он играл с сыном во дворе и дернул колено. Поскольку раньше он уже травмировал крестообразные связки, нас это изрядно озаботило, и мы не стали рисковать. МРТ покажет степень серьезности повреждения.

Плохо, что у нас только два опытных голкипера", — сказал Пулис. | http://soccernews.ru