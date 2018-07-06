Голкипер Бен Фостер стал игроком "Уотфорда". Прошлый сезон страж ворот играл в составе "Вест Бромвича".

Контракт рассчитан на два сезона.

Отметим, что за "Уотфорд" Фостер выступал с 2005 по 2007 год.

Также к "Уотфорду" присоединился полузащитник Кен Сема, который ранее выступал за "Эстерсунд".

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