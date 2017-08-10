Фосу-Менса стал игроком "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса.

Лондонский клуб арендовал 19-летнего голландца на один год. Другие детали сделки не разглашаются.

Фосу-Менса выступает за основную команду "МЮ" с 2016 года, сыграл 21 матч и сделал 1 результативную передачу.

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