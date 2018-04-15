Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию

Теги краснодарфедор смолов

Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов показал дырку в бутсах, которую он получил в результате фола на него защитника "Арсенала" Анри Хагуша.

"Пенальти? Неее… Чистая симуляция", – написал футболист в своем Instagram.

Фото: Дырка в бутсе Смолова.

Напомним, что 28-летний Смолов получил в результате фола Хагуша желтую карточку за симуляцию и теперь вынужден пропустить следующий матч против ЦСКА из-за дисквалификации.

Не пропустите: Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА. | http://soccernews.ru

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