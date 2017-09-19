Фото Фернандо Торреса взбудоражило его поклонников в социальных сетях

Фото форварда мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса взбудоражило его поклонников в социальных сетях.

Так, снимок со своими товарищами по команде Хуанфраном, Коке и непосредственно 33-летним нападающим после победы над "Малагой" в субботу выложил полузащитник "матрасников" Сауль Ньигес. Внимание болельщиков "Атлетико" сразу же привлекла великолепная физическая форма Торреса:

Напомним, летом за двух игроков "Атлетико" "Барселона" предлагала 220 миллионов евро. | soccernews.ru