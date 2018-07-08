Фото из раздевалки сборной Хорватии

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Фото из раздевалки сборной Хорватии

Сборная Хорватии пробилась в полуфинал ЧМ-2018 благодаря победе над национальной командой России в серии пенальти.

В официальном твиттере "шашечных" опубликовано эмоциональное фото команды из раздевалки.

Не пропустите: Сборная Хорватии пробилась в полуфинал Чемпионата Мира во второй раз в истории. | http://soccernews.ru

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