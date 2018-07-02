Фото, которое объясняет, почему Месси не смог выиграть Чемпионат Мира

Фото, которое объясняет, почему лидер атак сборной Аргентины Лионель Месси так и не смог выиграть Чемпионат Мира.

Данная картинка отражает оценки игроков "бело-голубых" за матч 1/8 финала ЧМ против Франции.

Напомним, Савиола встал на защиту Месси. | soccernews.ru