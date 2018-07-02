Фото, которое объясняет, почему Месси не смог выиграть Чемпионат Мира

Теги лионель мессиаргентина

Фото, которое объясняет, почему Месси не смог выиграть Чемпионат МираФото, которое объясняет, почему лидер атак сборной Аргентины Лионель Месси так и не смог выиграть Чемпионат Мира.

Данная картинка отражает оценки игроков "бело-голубых" за матч 1/8 финала ЧМ против Франции.

Напомним, Савиола встал на защиту Месси. | soccernews.ru

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