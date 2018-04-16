Фото Неймара в инстаграме породило новую волну слухов о его уходе из ПСЖ

Теги неймарпсж

Фото Неймара в инстаграме породило новую волну слухов о его уходе из ПСЖФото форварда ПСЖ Неймара в инстаграме породило новую волну слухов о его скором из стана парижан.

Так, испанское издание AS, увидело в снимке, сделанном 26-летним бразильцем, нежелание возвращаться на "Парк де Пренс" и намерение сменить команду уже ближайшим летом. По мнению авторитетного источника, выбор, сделанный футболистом в пользу игры в покер перед просмотром матча "красно-синих" против "Монако", красноречиво свидетельствует о том, что он не связывает свое будущее с ПСЖ.

Напомним, Тиаго Силва посвятил победу в Лиге 1 Неймару. | soccernews.ru

комментарии
...

Эммм... Как это связано? p.s. Люди даже не догадываются, кто с ними играет)))))))))

Ответить
Ахмед

Ещё как догадываются пизда

Ответить
Сер Гей

Хуэээм! На заднем плане футбол, ёбаная тупица!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 33 87
2 Монако 33 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 33 66
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 33 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
18 Лилль 33 29
19 Труа 33 29
20 Метц 33 25
Полная таблица

топ-5 тегов