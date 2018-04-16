Фото Неймара в инстаграме породило новую волну слухов о его уходе из ПСЖ

Фото форварда ПСЖ Неймара в инстаграме породило новую волну слухов о его скором из стана парижан.

Так, испанское издание AS, увидело в снимке, сделанном 26-летним бразильцем, нежелание возвращаться на "Парк де Пренс" и намерение сменить команду уже ближайшим летом. По мнению авторитетного источника, выбор, сделанный футболистом в пользу игры в покер перед просмотром матча "красно-синих" против "Монако", красноречиво свидетельствует о том, что он не связывает свое будущее с ПСЖ.

Напомним, Тиаго Силва посвятил победу в Лиге 1 Неймару. | soccernews.ru