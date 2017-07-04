Фото новой формы "Динамо"

Теги динамо москва

Фото новой формы "Динамо"В сети появилось фото комплектов домашней и выездной формы московского "Динамо" на сезон 2017/2018.

Напомним, Соу высказался о своем переходе в "Динамо"

комментарии
Барабашка

Ну вообще то у Динамо другая форма

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов