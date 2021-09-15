Фото офсайда, из-за которого не был засчитан гол киевского "Динамо" в матче с "Бенфикой"

Фото: кадр из матча "Динамо" - "Бенфика"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с лиссабонской "Бенфикой" со счетом 0:0.

В компенсированное время второго тайма полузащитник киевлян Николай Шапаренко отправил мяч в ворота португальцев, но главный арбитр отменил взятие ворот после подсказки видеоассистента, который зафиксировал офсайд. В положении "вне игры" оказался хавбек Денис Гармаш, который сделал голевую передачу на Шапаренко.

Во 2-м туре "Динамо" в гостях сыграет с "Баварией", а "Бенфика" дома примет "Барселону".

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