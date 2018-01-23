Фото окровавленного Роналду после получения им травмы в игре с "Депортиво"

В сети Интернет появилось фото форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду после получения им повреждения в воскресной игре Ла Лиги против "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Напомним, ради ухода из "Реала" Роналду может пойти на снижение своих финансовых аппетитов. | soccernews.ru