Фото окровавленного Роналду после получения им травмы в игре с "Депортиво"
В сети Интернет появилось фото форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду после получения им повреждения в воскресной игре Ла Лиги против "Депортиво" из Ла-Коруньи.
Напомним, ради ухода из "Реала" Роналду может пойти на снижение своих финансовых аппетитов. | soccernews.ru
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|Реал Мадрид
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|7
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|Атлетик Бильбао
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|Леганес
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|Эспаньол
|20
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|Реал Сосьедад
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|16
|Алавес
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|Леванте
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|Депортиво Ла-Корунья
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