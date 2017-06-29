Фото отеля, в котором пройдет свадьба Месси

Теги лионель месси

Фото отеля, в котором пройдет свадьба МессиЗавтра один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси официально оформит свои отношения с Антонеллой Роккуццо. Испанской пресс удалось разузнать некоторые детали предстоящего мероприятия.

Сообщается, что всего на свадьбе будет присутствовать около 260 гостей. Обеспечивать безопасность на мероприятии будут 200 охранников из израильской фирмы. Посетит событие смогу 150 аккредитованных представителей прессы.

Сама же свадьба пройдет в "Hotel Casino Pullman City Center" в аргентинском Росарио:

Напомним, Иньеста не будет присутствовать на свадьбе Месси. | soccernews.ru

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