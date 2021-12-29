Фото Роналду появилось на самом высоком небоскребе в мире

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду в сториз своего инстаграма опубликовал фотографию, на которой его изображение появилось на самом высоком небоскребе в мире Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ).

Это произошло после того, как Роналду вручили награду лучшему бомбардиру всех времен по версии Globe Soccer Awards.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мать Роналду рассказала, сколько еще будет играть Криштиану. | http://soccernews.ru