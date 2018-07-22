Фото с отдыха Диего Косты: таким форварда еще не видели

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста проводит свои последние дни отпуска в родном городе Лагарто. Фото со своего отдыха 29-летний нападающий опубликовал в инстаграме.

Напомним, Хавьер Эрнандес отказался от перехода в "Атлетико" по удивительной причине. | soccernews.ru