Фото с отдыха Диего Косты: таким форварда еще не видели

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Фото с отдыха Диего Косты: таким форварда еще не виделиФорвард мадридского "Атлетико" Диего Коста проводит свои последние дни отпуска в родном городе Лагарто. Фото со своего отдыха 29-летний нападающий опубликовал в инстаграме.

Напомним, Хавьер Эрнандес отказался от перехода в "Атлетико" по удивительной причине. | soccernews.ru

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