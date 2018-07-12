Фото самых ярких эмоций победы Хорватии над Англией

Теги хорватияанглия

Фото самых ярких эмоций победы Хорватии над Англией

Сборная Хорватии совершила настоящий подвиг и пробилась в финал Чемпионата Мира.

Предлагаем вашему вниманию самые яркие фотографии, сделанные после финального свистка.

Не пропустите видео обзор матча Хорватия - Англия - 2:1 | soccernews.ru

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