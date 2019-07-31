Фото: Суарес и Месси отдыхают на Ибице

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Фото: Суарес и Месси отдыхают на Ибице

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес в своем Instagram опубликовал фото, на котором он и аргентинский форвард Лионель Месси проводят отдых на Ибице.

Судя по фото, оба футболиста находится в отличной физической форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@leomessi

Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9)

В минувшем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. На счету 32-летнего Суареса 25 мячей и 13 голевых передач в 49 поединках. Контракты обоих форвардов с каталонским клубом действуют до лета 2021 года.

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