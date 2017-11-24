Фотографии с церемонии вручения "Золотой бутсы" Лионелю Месси

Представляем вашему вниманию фото с церемонии вручения "Золотой бутсы" форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Напомним, что Месси получает эту награду четвертый раз в карьере.

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