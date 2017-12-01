Фотографии с церемонии жеребьевки групповой стадии Чемпионата Мира

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Фотографии с церемонии жеребьевки групповой стадии Чемпионата Мира

Представляем вашему вниманию фотографии с церемонии жеребьевки ЧМ-2018.

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