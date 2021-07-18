Фотография Месси с Кубком Америки стала наиболее популярным спортивным изображением в инстаграме. Он побил рекорд Роналду (фото)

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, фотография нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с трофеем Кубка Америки стало наиболее популярным спортивным изображением в истории Инстаграма.

Пост Месси набрал более 20,2 миллионов лайков в Инстаграме.

До этого наибольшее количество лайков получило фото форварда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду с Диего Марадоной, которое португалец опубликовал в день смерти аргентинца. Пост набрал почти 19,9 миллионов лайков.

Напомним, что 11 июля сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0 благодаря голу Анхеля ди Марии после паса Родриго де Пауля. Это первый трофей аргентинской сборной с 1993 года.

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