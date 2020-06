Фотографию террориста по ошибке разместили на стадионе "Лидса"

На трибунах стадиона "Лидса" появилась фотография бывшего лидера запрещенной в России террористической "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, передает ВВС.

Напомним, из-за того, что зрителям запрещено посещать матчи из-за коронавируса, клуб предложил болельщикам присылать свои фото, которые будут размещены на пустых трибунах стадиона, стоимость этой услуги составляет 25 фунтов. Один из зрителей прислал фото террориста.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw