Фотографию террориста по ошибке разместили на стадионе "Лидса"

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Фотографию террориста по ошибке разместили на стадионе "Лидса"

На трибунах стадиона "Лидса" появилась фотография бывшего лидера запрещенной в России террористической "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, передает ВВС.

Напомним, из-за того, что зрителям запрещено посещать матчи из-за коронавируса, клуб предложил болельщикам присылать свои фото, которые будут размещены на пустых трибунах стадиона, стоимость этой услуги составляет 25 фунтов. Один из зрителей прислал фото террориста.

"Лидс" уже убрал снимок и пообещал больше не допускать таких ошибок.

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