FourFourTwo назвал 50 лучших тренеров: первый - Гвардиола

Теги хосеп гвардиоластанислав черчесовзинедин зидандиего симеонемассимилиано аллегри

FourFourTwo назвал 50 лучших тренеров: первый - Гвардиола

FourFourTwo опубликовал список из 50 лучших футбольных тренеров на данный момент.

Первое место занял тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, вторым стал Зинедин Зидан, третьим - Диего Симеоне из "Атлетико".

Станислав Черчесов не попал в топ-50.

Первая десятка выглядит так:

1. Хосеп Гвардиола - "Манчестер Сити"

2. Зинедин Зидан - экс-"Реал", без клуба

3. Диего Симеоне - "Атлетико"

4. Массимилиано Аллегри - "Ювентус"

5. Юрген Клопп - "Ливерпуль"

6. Дидье Дешам - сборная Франции

7. Маурисио Почеттино - "Тоттенхэм"

8. Маурицио Сарри - "Челси"

9. Юлиан Нагельсманн - "Хоффенхайм"

10. Эрнесто Вальверде - "Барселона"

А еще: Три российских клуба попали в топ-50 по числу воспитанников в Европе | http://soccernews.ru 

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