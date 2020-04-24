FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет

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FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет

Футбольный журнал FourFourTwo представил свою версию топ-25 футболистов за последнюю четверть века.

Возглавил рейтинг капитан "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец опередил своего извечного конкурента нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших бывший полузащитник "Реала" Зинедин Зидан.

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Зинедин Зидан

4. Роналдо

5. Роналдиньо

6. Тьерри Анри

7. Хави Эрнандес

8. Андрес Иньеста

9. Паоло Мальдини

10. Роберто Баджо

11. Ривалдо

12. Фабио Каннаваро

13. Райан Гиггз

14. Кака

15. Уэйн Руни

16. Луиш Фигу

17. Габриэль Батистута

18. Эрик Кантона

19. Лука Модрич

20. Серхио Бускетс

21. Рауль Гонсалес

22. Пол Скоулз

23. Ромарио

24. Серхио Рамос

25. Джанлуиджи Буффон

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