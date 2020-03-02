FourFourTwo представил рейтинг лучших игроков в истории АПЛ

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FourFourTwo представил рейтинг лучших игроков в истории АПЛ

Издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших игроков в истории английской Премьер-лиги.

Первое место занял бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри. Второе - экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В первую тройку также вошел Алан Ширер, который ранее выступал за "Ньюкасл".

Топ-10 рейтинга FourFourTwo выглядит так:

1. Тьерри Анри ("Арсенал")

2. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")

3. Алан Ширер ("Ньюкасл")

4. Уэйн Руни ("Эвертон"/"Манчестер Юнайтед")

5. Эрик Кантона ("Лидс"/"Манчестер Юнайтед")

6. Фрэнк Лэмпард ("Вест Хэм"/"Челси"/"Манчестер Сити")

7. Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед")

8. Стивен Джеррард ("Ливерпуль")

9. Рой Кин ("Ноттингем Форест"/"Манчестер Юнайтед")

10. Патрик Виейра ("Арсенал"/"Манчестер Сити")

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Комментарии

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lesnovsky

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