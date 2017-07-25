Фойт близок к переходу в ПСЖ

Защитник "Эстудиантеса" Хуан Фойт в ближайшее время станет игроком ПСЖ, сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, парижане близки к покупке 19-летнего аргентинца за 9,5 миллионов евро.

В борьбе за Фойта ПСЖ опередил лондонский "Тоттенхэм". Также интерес к перспективному футболисту проявлял питерский "Зенит".

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