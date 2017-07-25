Фойт близок к переходу в ПСЖ

Теги псжэстудиантесхуан фойт

Фойт близок к переходу в ПСЖ

Защитник "Эстудиантеса" Хуан Фойт в ближайшее время станет игроком ПСЖ, сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, парижане близки к покупке 19-летнего аргентинца за 9,5 миллионов евро.

В борьбе за Фойта ПСЖ опередил лондонский "Тоттенхэм". Также интерес к перспективному футболисту проявлял питерский "Зенит".

Не пропустите: ПСЖ вступает в борьбу за Патрика Шика. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов