Фойт близок к переходу в "Тоттенхэм"

Защитник "Эстудиантеса" Хуан Фойт, вероятно, продолжит карьеру в "Тоттенхэме", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "шпоры" заплатят за аргентинца около 10 миллионов евро. Сделка может быть завершена в ближайшие дни.

Фойт в марте дебютировал за "Эстудиантес" и сыграл к этому времени 6 матчей.

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