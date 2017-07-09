Фойт может перейти в "Тоттенхэм"

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Фойт может перейти в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Эстудиантеса" Хуану Фойту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Рома" и ПСЖ. Впрочем, сам игрок склоняется к переезду в Англию.

19-летний Фойт выступает за "Эстудиантес" с 2017 года и провел за клуб 7 матчей.

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