France Football извинился перед Иньестой за то, что в 2010-м году "Золотой мяч" выиграл Месси

Авторитетное издание France Football извинилось перед капитаном каталонской "Барселоны" Андресом Иньестой за то, что тот в 2010-м году не получил "Золотой мяч".

Так, в материале, посвященном скорому отъезду 33-летнего хавбека в Китай, редакция газеты назвала "демократической аномалией" факт того, что в голосовании за награду лучшему игроку планеты его обошел партнер по клубу Лионель Месси. При этом издание надеется, что удачное выступление хавбека в составе сборной Испании на Чемпионате Мира в России позволит ему побороться за "Золотой мяч" уже в этом году.

Напомним, Кике Сетьен позвал Иньесту в "Бетис". | soccernews.ru