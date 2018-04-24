France Football извинился перед Иньестой за то, что в 2010-м году "Золотой мяч" выиграл Месси

Теги лионель мессиандрес иньестазолотой мяч

France Football извинился перед Иньестой за то, что в 2010-м году "Золотой мяч" выиграл МессиАвторитетное издание France Football извинилось перед капитаном каталонской "Барселоны" Андресом Иньестой за то, что тот в 2010-м году не получил "Золотой мяч".

Так, в материале, посвященном скорому отъезду 33-летнего хавбека в Китай, редакция газеты назвала "демократической аномалией" факт того, что в голосовании за награду лучшему игроку планеты его обошел партнер по клубу Лионель Месси. При этом издание надеется, что удачное выступление хавбека в составе сборной Испании на Чемпионате Мира в России позволит ему побороться за "Золотой мяч" уже в этом году.

Напомним, Кике Сетьен позвал Иньесту в "Бетис". | soccernews.ru

комментарии
Эрик

Говорят, что фанаты вообще не люди. Думаю это правда.

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Фанат

Это за мячи Роналду надо было извиниться,а Лео свои золотые мячи выиграл при честном голосовании,для Роналду же последние четыре мячи покупали.

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Рофланпоминки

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