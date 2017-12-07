France Football начал оглашать результаты голосования на определение лучшего игрока мира 2017 года

Издание France Football начало оглашать результаты голосования на определение лучшего игрока мира 2017 года. На данный момент обнародованы имена игроков, которые заняли места с 16-го по 30-е.

16. Марсело ("Реал")

17. Тони Кроос ("Реал")

18. Антуан Гризманн ("Атлетико")

19. Эден Азар ("Челси")

20. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

21-22. Леонардо Бонуччи ("Ювентус") и Пьер-Эмерик Обамейянг ("Боруссия" Дортмунд)

23. Садио Мане ("Ливерпуль")



24. Радамель Фалькао ("Монако")



25. Карим Бензема ("Реал")



26. Ян Облак ("Атлетико")



27. Матс Хуммельс ("Бавария")



28. Эдин Джеко ("Рома")



29-30. Дрис Мертенс ("Наполи") и Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль").