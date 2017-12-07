France Football начал оглашать результаты голосования на определение лучшего игрока мира 2017 года

Теги марселотони кроосантуан гризманн

France Football начал оглашать результаты голосования на определение лучшего игрока мира 2017 годаИздание France Football начало оглашать результаты голосования на определение лучшего игрока мира 2017 года. На данный момент обнародованы имена игроков, которые заняли места с 16-го по 30-е.

16. Марсело ("Реал")

17. Тони Кроос ("Реал")

18. Антуан Гризманн ("Атлетико")

19. Эден Азар ("Челси")

20. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

21-22. Леонардо Бонуччи ("Ювентус") и Пьер-Эмерик Обамейянг ("Боруссия" Дортмунд)

23. Садио Мане ("Ливерпуль")

24. Радамель Фалькао ("Монако")

25. Карим Бензема ("Реал")

26. Ян Облак ("Атлетико")

27. Матс Хуммельс ("Бавария")

28. Эдин Джеко ("Рома")

29-30. Дрис Мертенс ("Наполи") и Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль").

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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