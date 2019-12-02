France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"

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France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"

Журнал France Football огласил список футболистов, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч". 

10. Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити")

9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити")

8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

7. Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
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19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
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