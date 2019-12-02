France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
Журнал France Football огласил список футболистов, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч".
10. Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити")
9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити")
8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")
7. Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль")
6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8