France Football назвал игроков, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч"

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France Football назвал игроков, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч"

France Football огласил список футболистов, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч". 

11. Френки де Йонг (Нидерланды, "Барселона")

12. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити")

13. Эден Азар (Бельгия, "Реал")

14. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

15. Маттейс де Лигт (Нидерланды, "Ювентус")

16. Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити")

17. Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль")

18. Антуан Гризманн (Франция, "Барселона")

19. Трент Александр-Арнольд (Англия, "Ливерпуль")

Не пропустите: France Football назвал игроков, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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