France Football назвал игроков, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч"
France Football огласил список футболистов, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч".
11. Френки де Йонг (Нидерланды, "Барселона")
12. Рахим Стерлинг (Англия, "Манчестер Сити")
13. Эден Азар (Бельгия, "Реал")
14. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")
15. Маттейс де Лигт (Нидерланды, "Ювентус")
16. Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити")
17. Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль")
18. Антуан Гризманн (Франция, "Барселона")
19. Трент Александр-Арнольд (Англия, "Ливерпуль")
Не пропустите: France Football назвал игроков, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"
-
Роналду пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"
-
Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента
-
Суд оштрафовал 19 фанатов "Спартака" за нарушения
Лента новостей
-
1
Глушаков сходил в баню вместе с футболистами "Спартака"
-
"Спартака" наказал Ананидзе и Мельгарехо которые подрались во время матча с "Зенитом"
-
16
Легенда "Реала" назвал Месси лучшим в истории
-
2
Ни один из игроков "Реала" не попал в топ-10 "Золотого мяча"-2019
-
"Краснодар" не сумел обыграть "Тамбов" в матче РПЛ
-
ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Атлетико" грозит серьезное наказание из-за угроз фанатов в адрес Гризманна
-
"Манчестер Юнайтед" дал Сульшеру два матча для исправления ситуации
-
1
Тарасов заявил, что он никогда не бил Бузову
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 11-го по 19-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
СМИ назвали сроки восстановления Пике
-
Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"
-
"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков сборной Украины
-
"Спартак" не будет наказывать Тедеско за поход в судейскую после матча с "Зенитом"
-
Роналду пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"
-
Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента
-
РПЛ не будет переносить матч "Сочи" - "Рубин"
-
Ляпорт назвал примерные сроки своего восстановления
-
1
Мостовой раскритиковал Тедеско
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8