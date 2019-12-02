France Football назвал игроков, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч"

France Football огласил список футболистов, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч".

21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал")

21-20. Душан Тадич (Сербия, "Аякс").

22. Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм")

23. Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм")

25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи")

25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона")

27-26. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, "Ливерпуль")

27-26. Карим Бензема (Франция, "Реал")

28-30. Донни ван де Бек (Голландия, "Аякс")

28-30. Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)

28-30. Жоау Фелиш (Португалия, "Атлетико").

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Париже сегодня, 2 декабря. Начало торжественного мероприятия в 22:30 мск.

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