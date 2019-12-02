France Football назвал игроков, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч"
France Football огласил список футболистов, которые заняли места с 20-го по 30-е в голосовании за "Золотой мяч".
21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал")
21-20. Душан Тадич (Сербия, "Аякс").
22. Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм")
23. Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм")
25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, "Наполи")
25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона")
27-26. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, "Ливерпуль")
27-26. Карим Бензема (Франция, "Реал")
28-30. Донни ван де Бек (Голландия, "Аякс")
28-30. Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, "Атлетико").
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет в Париже сегодня, 2 декабря. Начало торжественного мероприятия в 22:30 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8