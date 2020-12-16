France Football назвал лучшего арбитра в истории
Пьерлуиджи Коллина лучший арбитр в истории футбола по версии журнала France Football, сообщает Football Italia.
Знаменитый судья шесть лет подряд (с 1998 по 2003) признавался лучшим среди действующих арбитров. Карьера итальянца на поле прошла с 1988 по 2005 год. В данный момент он возглавляет судейский комитет УЕФА.
Кроме Коллины, в список лучших попали: Кен Астон (Англия), Мишель Вотро (Франция), Маркус Мерк (Германия), Чарльз Корвер (Нидерланды), Майк Дин (Англия), Иан Фут (Шотландия), Али Бин Нассер (Тунис), Стефани Фраппар (Франция) и Говард Уэбб (Англия).
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Буффон сыграл на ноль в Лиге Чемпионов в четырех разных десятилетиях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18