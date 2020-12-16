France Football назвал лучшего арбитра в истории

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France Football назвал лучшего арбитра в историиПьерлуиджи Коллина лучший арбитр в истории футбола по версии журнала France Football, сообщает Football Italia.

Знаменитый судья шесть лет подряд (с 1998 по 2003) признавался лучшим среди действующих арбитров. Карьера итальянца на поле прошла с 1988 по 2005 год. В данный момент он возглавляет судейский комитет УЕФА.

Кроме Коллины, в список лучших попали:  Кен Астон (Англия), Мишель Вотро (Франция), Маркус Мерк (Германия), Чарльз Корвер (Нидерланды), Майк Дин (Англия), Иан Фут (Шотландия), Али Бин Нассер (Тунис), Стефани Фраппар (Франция) и Говард Уэбб (Англия).

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