France Football назвал лучшего арбитра в истории

Пьерлуиджи Коллина лучший арбитр в истории футбола по версии журнала France Football, сообщает Football Italia.

Знаменитый судья шесть лет подряд (с 1998 по 2003) признавался лучшим среди действующих арбитров. Карьера итальянца на поле прошла с 1988 по 2005 год. В данный момент он возглавляет судейский комитет УЕФА.