Популярное издание France Football назвал лучшего футболиста Франции 2017-го года.

Так, в голосовании спортивных журналистов страны первое место занял полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте, набравший 90 очков. Он получил всего на 5 зачетных баллов больше, нежели форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Третьим в голосовании стал нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема с 50 очками.

Напомним, лучший футболист 2017 года также был определен в России. | soccernews.ru