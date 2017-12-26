France Football назвал лучшего футболиста Франции 2017-го года

Теги нголо кантекарим бенземакилиан мбаппе

France Football назвал лучшего футболиста Франции 2017-го годаПопулярное издание France Football назвал лучшего футболиста Франции 2017-го года.

Так, в голосовании спортивных журналистов страны первое место занял полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте, набравший 90 очков. Он получил всего на 5 зачетных баллов больше, нежели форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Третьим в голосовании стал нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема с 50 очками.

Напомним, лучший футболист 2017 года также был определен в России. | soccernews.ru

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