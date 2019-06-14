France Football назвал лучшего футболиста в истории Африки
Авторитетный журнал France Football опубликовал топ-30 лучших футболистов в истории Африки.
Возглавляет рейтинг экс-форвард ПСЖ, "Милана" и "Челси" Джордж Веа. Помимо обладателя "Золотого мяча" 1995 года в тройку входят Самуэль Это’О и Роже Милла.
1. Джордж Веа (Либерия)
2. Самуэль Это’О (Камерун)
3. Роже Милла (Камерун)
4. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
5. Абеди Пеле (Гана)
6. Рабах Маджер (Алжир)
7. Джей-Джей Окоча (Нигерия)
8. Мустафа Далеб (Алжир)
9. Салиф Кейта (Мали)
10. Лоран Поку (Кот-д’Ивуар)
11. Яя Туре (Кот-д’Ивуар)
12. Эссам Эль-Хадари (Египет)
13. Калуша Бвалия (Замбия)
14. Махмуд Эль-Хатиб (Египет)
15. Брюс Гроббелар (Зимбабве)
16. Рашид Меклуфи (Алжир)
17. Мохамед Салах (Египет)
18. Тома Нконо (Камерун)
19. Муламба Ндайе (Заир)
20. Нванкво Кану (Нигерия)
21. Мохамед Абутрика (Египет)
22. Нуреддин Найбет (Марокко)
23. Стивен Кеши (Нигерия)
24. Эль-Хаджи Диуф (Сенегал)
25 Лахдар Беллуми (Алжир)
26. Майкл Эссьен (Гана)
27. Тарак Диаб (Тунис)
28. Рашиди Екини (Нигерия)
29. Сейду Кейта (Мали)
30. Эммануэль Адебайор (Того)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Конго
|3
|7
|2
|Экваториальная Гвинея
|3
|5
|3
|Габон
|3
|3
|4
|Буркина Фасо
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Тунис
|3
|5
|2
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|3
|Кабо-Верде
|3
|3
|4
|Замбия
|3
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Гана
|3
|6
|2
|Алжир
|3
|6
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Южно-Африканская Республика
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|3
|5
|2
|Гвинея
|3
|3
|3
|Мали
|3
|3
|4
|Камерун
|3
|2