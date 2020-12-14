France Football назвал лучших нападающих в истории

Теги криштиану роналдуроналдолионель месси

France Football назвал лучших нападающих в историиФранцузский журнал France Football назвал имена лучших нападающих в истории.

Номером один среди левых нападающих был признан форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Лучшим центральным нападающим выбрали бывшего игрока сборной Бразилии Роналдо.

Лучшим в истории правым нападающим стал аргентинец Лионель Месси из "Барселоны".

Издание предложило игровую схему 3-4-3.

Определяли победителей 140 журналистов различных СМИ, которые участвуют в жюри "Золотого мяча".

Читайте по теме: France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола | http://soccernews.ru
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France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола

France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола

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