France Football назвал лучших нападающих в истории

Французский журнал France Football назвал имена лучших нападающих в истории.

Номером один среди левых нападающих был признан форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Лучшим центральным нападающим выбрали бывшего игрока сборной Бразилии Роналдо.

Лучшим в истории правым нападающим стал аргентинец Лионель Месси из "Барселоны".