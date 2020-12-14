France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола
Французский журнал France Football определил лучших полузащитников в истории футбола.
Лучшими опорными полузащитниками признаны испанец Хави и немец Лотар Маттеус. Лучшие атакующие полузащитники — аргентинец Диего Марадона и бразилец Пеле.
Хави выступал за "Барселону" и сборную Испании. 8-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный чемпион Европы, чемпион мира.
Маттеус играл за "Баварию", "Интер" и сборную Германии. 7-кратный чемпион Германии, чемпион Италии, чемпион мира и Европы.
Марадона выступал за "Барселону", "Наполи" и сборную Аргентины. Чемпион Испании, чемпион Италии, чемпион мира.
Пеле играл за "Сантос" и сборную Бразилии. 6-кратный чемпион Бразилии, 3-кратный чемпион мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20