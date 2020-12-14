France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола

Французский журнал France Football определил лучших полузащитников в истории футбола.

Лучшими опорными полузащитниками признаны испанец Хави и немец Лотар Маттеус. Лучшие атакующие полузащитники — аргентинец Диего Марадона и бразилец Пеле.

Хави выступал за "Барселону" и сборную Испании. 8-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный чемпион Европы, чемпион мира.

Маттеус играл за "Баварию", "Интер" и сборную Германии. 7-кратный чемпион Германии, чемпион Италии, чемпион мира и Европы.

Марадона выступал за "Барселону", "Наполи" и сборную Аргентины. Чемпион Испании, чемпион Италии, чемпион мира.

Пеле играл за "Сантос" и сборную Бразилии. 6-кратный чемпион Бразилии, 3-кратный чемпион мира.

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