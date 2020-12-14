France Football назвал лучших защитников в истории футбола

Французский журнал France Football определил лучших защитников в истории футбола.

Лучшим правым защитником признан бразилец Кафу, лучшим центральным - немец Франц Беккенбауэр, а лучшим левым - итальянец Паоло Мальдини.

Кафу наибольшего признания добился, выступая за "Рому", "Милан" и сборную Бразилии. Двукратный чемпион Италии, победитель Лиги Чемпионов, двукратный чемпион мира.

Беккенбауэр в основном играл за "Баварию" и сборную Германии. Пятикратный чемпион Германии, трехкратный победитель Кубка Чемпионов, чемпион мира и Европы.

Мальдини выступал за "Милан" и сборную Италии. Семикратный чемпион Италии, пятикратный победитель Лиги Чемпионов.

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