France Football назвал лучших защитников в истории футбола

Теги паоло мальдинифранц беккенбауэр

France Football назвал лучших защитников в истории футбола

Французский журнал France Football определил лучших защитников в истории футбола.

Лучшим правым защитником признан бразилец Кафу, лучшим центральным - немец Франц Беккенбауэр, а лучшим левым - итальянец Паоло Мальдини.

Кафу наибольшего признания добился, выступая за "Рому", "Милан" и сборную Бразилии. Двукратный чемпион Италии, победитель Лиги Чемпионов, двукратный чемпион мира.

Беккенбауэр в основном играл за "Баварию" и сборную Германии. Пятикратный чемпион Германии, трехкратный победитель Кубка Чемпионов, чемпион мира и Европы.

Мальдини выступал за "Милан" и сборную Италии. Семикратный чемпион Италии, пятикратный победитель Лиги Чемпионов.

Не пропустите: France Football определил лучшего вратаря в истории футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола

France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов