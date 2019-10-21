France Football назвал первую пятёрку претендентов на "Золотой мяч"

Опубликована первая пятёрка футболистов, претендующих на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

Журнал France Football включил в свой список номинантов сенегальца Садио Мане ("Ливерпуль"), аргентинца Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), голландца Френки де Йонга ("Аякс" / "Барселона"), француза Уго Льориса ("Тоттенхэм") и серба Душана Тадича ("Аякс").

Напомним, что в этом году обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря.

В 2018 году награду выиграл полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

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