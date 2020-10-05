France Football назвал претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории
Журнал France Football огласил список из 10 футболистов, которые претендуют на звание лучшего центрального защитника в истории.
В их число вошли: Франко Барези (Италия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Фабио Каннаваро (Италия), Маттиас Заммер (Германия), Марсель Десайи (Франция), Гаэтано Ширеа (Италия), Рональд Куман (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания).
Стоит отметить, что Рамос является единственным действующим игроком из попавших в список. 34-летний защитник играет за мадридский "Реал".
Не пропустите: Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории по версии France Football.
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 октября
-
"Атлетико" и "Арсенал" совершили громкий обмен игроками
-
"Реал" сделал подарок Бензема, который забил 250 голов за клуб
-
"Ювентусу" не удалось избавиться от Хедиры
-
Томас Мюллер назвал причину неяркой игры "Баварии" в начале сезона
-
"Селтик" перехватил трансферную цель "Спартака" и "Локомотива"
-
Соперник "Краснодара" в ЛЧ "Ренн" совершил рекордный трансфер в своей истории
-
10 игроков претендуют на звание лучшего левого защитника в истории
-
"Краснодар" не смог подписать форварда "Хоффенхайма"
-
"Бенфика" усилилась защитником "Барселоны" Тодибо
-
Мемфис Депай не перейдет в "Барселону"
-
Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" купил африканского таланта за 30 миллионов евро
-
"Фенербахче" подписал аргентинца Перотти, которым интересовался "Спартак"
-
"Вест Хэм" разорвал контракт с Уилшером
-
"Рома" выкупила Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"
-
France Football назвал претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории
-
"Атлетико" продал вице-чемпиона мира в "Верону"
-
1
Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
-
"Фиорентина" подписала легенду "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14