France Football назвал претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории

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France Football назвал претендентов на звание лучшего центрального защитника в истории

Журнал France Football огласил список из 10 футболистов, которые претендуют на звание лучшего центрального защитника в истории.

В их число вошли: Франко Барези (Италия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Фабио Каннаваро (Италия), Маттиас Заммер (Германия), Марсель Десайи (Франция), Гаэтано Ширеа (Италия), Рональд Куман (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания).

Стоит отметить, что Рамос является единственным действующим игроком из попавших в список. 34-летний защитник играет за мадридский "Реал".

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