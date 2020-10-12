France Football назвал список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории

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France Football назвал список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории

Французский журнал France Football огласил список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории.

На почетную награду претендуют: Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), Серхио Бускетс (Испания), Хосеп Гвардиола (Испания), Диди (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Йохан Неескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Хаби Алонсо (Испания), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Хави (Испания).

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Пеле, Зидан, Платини, Марадона и еще 16 игроков поборются за звание лучшего атакующего хавбека в истории

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