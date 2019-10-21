France Football назвал всех претендентов на "Золотой мяч"

Французский журнал France Football назвал имена всех 30 претендентов на "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему футболисту Европы по итогам года.

В число номинантов вошли: Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур", Корея), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Антуан Гризманн ("Барселона", Франция), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентины), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона", Нидерланды), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур", Франция), Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", Нидерланды), Карим Бензема ("Реал", Франция), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Нидерланды), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Донни ван де Бек ("Аякс", Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия).

Обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

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