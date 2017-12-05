France Football: Нойер - лучший вратарь мира

Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим вратарем мира по версии France Football.

Немецкий страж ворот занял первое место по результатам голосования, в котором приняли решение Сантьяго Каньисарес, Лионель Летизи, Зепп Майер, Марк Шварцер и Франческо Тольдо, и набрал 30 очков. Вторым стал Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") - 13 баллов, третье место у вратаря "Челси" Тибо Куртуа (9).

Четвертую-пятую позиции разделили Уго Льорис из "Тоттенхэма" и Ян Облак из "Атлетико" - по 7.

Не пропустите: "Бавария" интересуется форвардом "Бордо" Малкомом. | http://soccernews.ru