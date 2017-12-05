France Football: Нойер - лучший вратарь мира
Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим вратарем мира по версии France Football.
Немецкий страж ворот занял первое место по результатам голосования, в котором приняли решение Сантьяго Каньисарес, Лионель Летизи, Зепп Майер, Марк Шварцер и Франческо Тольдо, и набрал 30 очков. Вторым стал Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") - 13 баллов, третье место у вратаря "Челси" Тибо Куртуа (9).
Четвертую-пятую позиции разделили Уго Льорис из "Тоттенхэма" и Ян Облак из "Атлетико" - по 7.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|14
|32
|2
|РБ Лейпциг
|14
|26
|3
|Шальке
|14
|25
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|24
|5
|Хоффенхайм
|14
|23
|6
|Боруссия Дортмунд
|14
|22
|7
|Аугсбург
|14
|22
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|22
|9
|Байер Леверкузен
|14
|21
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|14
|17
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|14
|17
|14
|Майнц 05
|14
|15
|15
|Гамбург
|14
|14
|16
|Фрайбург
|14
|12
|17
|Вердер Бремен
|14
|11
|18
|Кельн
|14
|3