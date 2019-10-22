France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч"
Стало известно, почему журнал France Football не включил бразильского нападающего ПСЖ Неймара в число претендентов на "Золотой мяч".
В редакции журнала посчитали, что форвард пропустил слишком много матчей в 2019 году из-за травм и других обстоятельств. Также журналисты приняли во внимание поступок бразильца, который ударил болельщика после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции минувшего сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
Обладатель "Золотого мяча" станет известен 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.
Не пропустите: Неймар высказался об отношениях с фанатами ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Это'О рассказал, кого он считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру
-
France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч"
-
Пике принял в свой клуб племянника Шакиры
-
Невеста Зинченко привела в восторг пользователей сети откровенным фото
-
1
Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Сборная СССР обыграла "Динамо" в матче в честь 90-летия Льва Яшина
-
4
ПСЖ может стать автором уникального рекорда в Лиге Чемпионов
-
3
Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Ростов" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Зенитом"
-
"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА
-
10 свободных агентов с опытом игры в Лиге Чемпионов
-
Роналду и Буффон вошли в заявку "Ювентуса" на матч с "Локомотивом"
-
1
Стерлинг высказался о сравнении с Месси и Роналду
-
Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой
-
Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал"
-
Еськов рассудит "Локомотив" и "Спартак" в 14-м туре РПЛ
-
Модрич назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Бавария" нацелилась на игрока "Барселоны"
-
ЦСКА представил необычного новичка команды
-
"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|10
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Марсель
|10
|16
|5
|Анжер
|10
|16
|6
|Бордо
|10
|15
|7
|Лилль
|10
|15
|8
|Монпелье
|10
|14
|9
|Брест
|10
|14
|10
|Сент-Этьен
|10
|14
|11
|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
|10
|12
|13
|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Дижон
|10
|9
|20
|Страсбур
|10
|9