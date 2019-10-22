France Football объяснил, почему Неймар не попал в число претендентов на "Золотой мяч"

Стало известно, почему журнал France Football не включил бразильского нападающего ПСЖ Неймара в число претендентов на "Золотой мяч".

В редакции журнала посчитали, что форвард пропустил слишком много матчей в 2019 году из-за травм и других обстоятельств. Также журналисты приняли во внимание поступок бразильца, который ударил болельщика после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции минувшего сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Обладатель "Золотого мяча" станет известен 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

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