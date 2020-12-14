France Football определил лучшего вратаря в истории футбола

Лучшим вратарем в истории футбола по версии французского журнала France Football признан бывший голкипер московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин.

В борьбе за награду Яшин опередил таких известных вратарей, как Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия) и Дино Дзофф (Италия).

Лев Яшин, годы жизни 1929-1990, всю свою карьеру провел в "Динамо". За сборную СССР сыграл 74 матча и пропустил 70 мячей. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, Олимпийский чемпион-1956, чемпион Европы-1960, обладатель Золотого мяча-1963.

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