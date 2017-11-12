France Football поместил на обложку Месси с "Золотым мячом"

Теги лионель мессибарселона

France Football поместил на обложку Месси с "Золотым мячом"

В интернете появилась обложка номера журнала France Football, на которой изображен нападающий "Барселоны" Лионель Месси и "Золотой мяч".

Напомним, что награда будет вручена 7 декабря.

Фото: Месси возьмет "Золотой мяч"?

Ранее 30-летний Месси пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

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комментарии
человекре

ребзя,он заслужил зм,он лучший бомбардир мира,если бы не засчитали голы с оффсайда роналду,то и месси лучший бомбардир лч.Так что,месси тащил барсу,он идеально провёл сезон,и сейчас он феерит,пусть не забивает,но забыли?Он стал полузащитником!Если считать,то месси лучший в этом сезоне среди бестрофейников лч

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Flamenco

МЕССИ Гений Футбола!!!

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Messi

он что придумал ФУТБОЛ?

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