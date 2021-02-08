France Football поместил на обложку Месси в футболке ПСЖ
Судя по всему, будущее Лионеля Месси движется к переезду в Париж. Во Франции появляются сообщения о том, что бывший товарищ по команде Неймар играет определенную роль в выборе нового клуба.
Капитан "Барселоны" был изображен в футболке ПСЖ на обложке журнала France Football. Контракт 33-летнего игрока истекает летом 2021 года.
Is Lionel Messi PSG bound? Barcelona ace pictured in PSG shirt on France Football front cover 'with Neymar attracting him' ahead of Manchester City https://t.co/9aFDJy3qIe— MailOnline Sport (@MailSport) February 8, 2021
Прошлым летом Месси подал в "Барселону" запрос на трансфер из-за недовольства клубом как на поле, так и за его пределами.
В сезоне 2020/2021 аргентинец 19 раз выходил на поле в испанской Ла Лиге. В его активе 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
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