France Football поместил на обложку Месси в футболке ПСЖ

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France Football поместил на обложку Месси в футболке ПСЖСудя по всему, будущее Лионеля Месси движется к переезду в Париж. Во Франции появляются сообщения о том, что бывший товарищ по команде Неймар играет определенную роль в выборе нового клуба.

Капитан "Барселоны" был изображен в футболке ПСЖ на обложке журнала France Football. Контракт 33-летнего игрока истекает летом 2021 года.

Прошлым летом Месси подал в "Барселону" запрос на трансфер из-за недовольства клубом как на поле, так и за его пределами.

В сезоне 2020/2021 аргентинец 19 раз выходил на поле в испанской Ла Лиге. В его активе 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

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