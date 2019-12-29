France Football представил символическую сборную лучших игроков десятилетия

2 Теги неймарлионель мессикриштиану роналдувирджил ван дейк

France Football представил символическую сборную лучших игроков десятилетия

Французский журнал France Football опубликовал список лучших футболистов десятилетия, вошедших в символическую сборную.

Игроки отбирались по присутствию в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за "Золотой мяч".

В топ-11 лучших футболистов по версии France Football вошли: Икер Касильяс (Испания); Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия); Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания); Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия).

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Комедия! Костолом всего три года играет за Топ клуб, при этом,ещё даже ни разу не стал Чемпионом АПЛ, а уже в игроках десятилетия. )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Теперь всем понятно как гномус получил ЗМ?

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