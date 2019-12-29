France Football представил символическую сборную лучших игроков десятилетия
Французский журнал France Football опубликовал список лучших футболистов десятилетия, вошедших в символическую сборную.
Игроки отбирались по присутствию в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за "Золотой мяч".
L'équipe type FF de la décennie.— France Football (@francefootball) 29 декабря 2019 г.
Explications > https://t.co/4nN2ks4any pic.twitter.com/Uw5mpVrAcT
В топ-11 лучших футболистов по версии France Football вошли: Икер Касильяс (Испания); Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия); Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания); Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12