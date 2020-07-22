France Football решил отменить Золотой Мяч в 2020 году! Рассказываем о 4 футболистах, которые больше всего проиграли от такого решения

France Football решил не вручать Золотой мяч 2020 из-за пандемии коронавируса и длительной весенней паузы. Об этом решении можно говорить что угодно, однако это не имеет никакого смысла, ведь оно принято и пересмотрено, как можно увидеть сейчас, не будет. Вот он час для других подобных премий, они то принимают решение самостоятельно и могут выдавать свои награды налево и направо. Впрочем, все равно Золотой Мяч является неким эталонным знаком, хоть и с весьма сомнительной системой выбора победителя. Сегодня мы обсудим 4-ох футболистов, которые больше всего проиграют от громкого решения France Football.

Лионель Месси

Действующий обладатель Золотого мяча, возможно, не проводит какой-то суперсезон, утонув вместе с командой в бесконечных скандалах и разборках с руководством, но его достижения все еще впечатляют. Более того, Месси установил несколько исторических рекордов, которые продержатся не одно десятилетие. Во-первых, аргентинец продолжает развивать в себе навыки плеймейкера – 21 результативная передача в Ла Лиге. Испания не видела столько ассистов из далекого сезона 2007/08, когда Хави мастерски дирижировал оркестром Гвардиолы. Впрочем, Лео не только помогал забивать партнерам, но и немало отмечался сам. На этот раз хватило 25-ти мячей, чтобы получить рекордный седьмой трофей Пичичи. Месси – единственный представитель четырех ведущих лиг Европы, которому покорился баскетбольный '' дабл-дабл '' (25+21), первый футболист современности с более чем тысячей очков (1001) по системе ''гол + пас''. После проигранной Примеры аргентинский гений попытается взять реванш в Лиге Чемпионов. Сомнительно, что возьмет, но наперед забегать не будем!

Криштиану Роналду

Ожесточенная борьба вечных антагонистов продолжается, несмотря на сенсационный переезд Криштиану на Апеннины два года назад. Португалец остается топовым "конвейером" для производства голов даже в 35. Фантастическая работа над собственным телом – главный рецепт успеха. Он не вылезает из тренажерного зала, сохраняет приличную скорость и много забивает, превосходя самого себя из последних сезонов на "Бернабеу" (25 и 26 голов в Примере соответственно). В матче против "Лацио" ему покорилось уникальное достижение – футбольный мир еще не видел игрока, который забивал бы 50 и более мячей в трех крупных лигах (Англия, Испания, Италия). Роналду невозможно остановить после карантина. 30 голов в Серии "А" – весомая заявка на Золотую бутсу. Левандовски, похоже, рано подготовил отдельную полочку под престижную награду. Кроме этого, португалец обладает лучшей результативностью в календарном году – 22 мяча во всех турнирах. Он точно выиграет Скудетто и поборется за 6-й кубок ЛЧ... но потеряет, возможно, последний шанс догнать Месси в исторической гонке Золотого мяча.

Роберт Левандовски

31-летний бомбардир считается самой большой жертвой французского издания. Роберт должен был стать первым поляком, который выиграл "Золотой мяч". Это был его год. Он оставил позади Месси с Роналду, настреляв 34 гола в 34-х матчах Бундеслиги, оформил золотой дубль на внутренней арене. В конце концов Левандовски может мечтать об историческом требле, недостижимом для обоих "пришельцев", если "Ротэн" оправдают статус главного фаворита ЛЧ. Показательно, что именно польский форвард возглавляет рейтинг Золотой бутсы (68 баллов), хотя долгое время находится в отпуске. Криш и Иммобиле не имели бы никаких шансов, если бы Серия "А" завершилась после 34-х туров, как чемпионат Германии. В Лиге Чемпионов также доминирует Левандовски с 11-ю мячами в шести поединках. Лео и Роналду отметились по 2 раза... Обоим еще нужно приложить немало усилий, чтобы пробиться в четвертьфинал, тогда как мюнхенцы после разгрома Челси (3:0) одной ногой среди 8-ми лучших коллективов турнира.

Кевин Де Брюйне

"Я выступаю на высоком уровне в течение нескольких сезонов. Не знаю, кто принимает решения, но я заслуживаю Золотой мяч", – амбициозно высказался бельгийский хавбек после гостевой победы над "Реалом" в 1/8 финала ЛЧ (1:2). Де Брюйне, как и Левандовски, набрал форму всей жизни – много ассистирует, забивает, ведет партнеров за собой. 29-летний плеймейкер выполнил 18 результативных передач в АПЛ – это стержневой исполнитель Гвардиолы и живой мотор команды. Не стоит забывать и о 11 забитых мячах, которые превращают Кевина в очевидного претендента на звание MVP сезона Премьер-лиги. Несмотря на чемпионство "Ливерпуля", Мане, Салах или ван Дейк не выглядели столь убедительно. Немало европейских изданий пророчили Де Брюйне минимум финальную тройку в борьбе за ЗМ 2020.